اليابان تشهد زيادة بعدد حالات الانتحار

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد بأن إحصاءات وزارة الصحة والرفاهية أظهرت تسجيل 21 ألفا و81 حالة انتحار في زيادة تقدر بـ5ر4% عن عام 2019 من بين الحالات 14 ألفا و55 رجلا و7 آلاف و26 إمرأة.ويعتقد مسؤولو الوزارة أن جائحة فيروس "كورونا" قد تكون أحد الأسباب نظرا لأنه يجعل الناس يشعرون بمزيد من القلق.ولفتت الهيئة إلى ارتفاع معدلات الانتحار بين النساء بنسبة 15% مقارنة بعام 2019 بالإضافة إلى ارتفاع نسب الانتحار بين من هم أقل من 20 عاما بنسبة 44% ومن هم في العشرينات بنسبة 32%.