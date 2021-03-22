السعودية والحوثيون.. اتفاق سلام يلوح في الأفق

وأوضح بن فرحان خلال مؤتمر صحفي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".وأضاف، أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، كما سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".واعرب بن فرحان، عن "أمله بأن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن بشكل فوري"، مبيناً ان "وقف إطلاق النار في اليمن سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة".وقع الوزير السعودي، من الولايات المتحدة "دعم مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن والعمل معنا لإنجاحها".في السياق، قال كبير المفاوضين الحوثيين، محمد عبد السلام، أن "المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن لا تتضمن شيئا جديدا".وتابع عبد السلام في تصريحات صحافية، "سنواصل الحديث مع السعودية وعمان والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام".وأردف بالقول "السعودية جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فورا".