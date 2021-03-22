فيسبوك يغلق 1.3 مليون حساب مزيف من أكتوبر حتى ديسمبر

وقالت الشركة في تدوينة على الإنترنت، إنها أزالت أكثر من 12 مليون منشور بشأن كوفيد-19 واللقاحات المضادة له بعدما أوضح خبراء الصحة أنها "غير صحيحة".وانتشرت الشائعات الكاذبة ونظريات التآمر بشأن لقاحات فيروس كورونا، على منصات التواصل الاجتماعي لا سيما "فيسبوك" و"تويتر" خلال تفشي الجائحة.ويأتي إعلان "فيسبوك" عن البيانات المضللة قبل فحص تجريه لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي، بشأن كيفية تعامل المنصات التكنولوجية مع المعلومات المغلوطة.