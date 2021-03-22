الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد 11 شخصاً بسبب "انتهاكات"

وأفادت وكالة "تاس" بأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على وضع 11 شخصا من روسيا والصين وليبيا على القائمة السوداء.ونقلت الوكالة عن دبلوماسي أوروبي أن أسماء الأشخاص الذين تم فرض العقوبات ضدهم ستنشر قريبا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وسيتم منعهم جميعا من دخول الاتحاد الأوروبي، كما سيتم تجميد حساباتهم المصرفية في دول الاتحاد الأوروبي.