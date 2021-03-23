اطلاق نار يتسبب بمقتل 10 أشخاص في ولاية اميريكية

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق بأن حادثة إطلاق النار أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وسط أنباء عن القبض على منفذ الهجوم.ولم تُعرف بعد أسباب ودوافع إطلاق النار، كما لم تكشف االشرطة عن هوية الشخص الذي نفذ الهجوم.وذكرت شرطة بولدير أن عناصرها تعاملوا مع إطلاق نار في محل في منطقة تايبل ميسا، ودعت إلى الابتعاد عن مكان الحادث، حيث احتشدت وحدات كثيرة من عناصر أجهزة الأمن وخدمة الإسعاف.