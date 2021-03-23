الصين تتولى التصديق على اتفاق الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة

ويخطط جميع أعضاء الاتفاق للتصديق عليه قبل نهاية هذا العام ودفعه ليصبح ساري المفعول في 1 يناير 2022، حسبما قال يوي بن لين، المسؤول في وزارة التجارة خلال نشاط تدريبي عبر الإنترنت للاتفاق.وقال يوي إنه مع تصديق ما لا يقل عن ست دول أعضاء في الآسيان وثلاث دول أعضاء من خارج الآسيان، سيكون الاتفاق ساري المفعول بين هذه الدول، مضيفا أن تايلاند صدقت أيضا على الاتفاق.وذكر يوي أن الوزارة والسلطات الأخرى ذات الصلة رتبت ما إجماله 701 التزام ملزم تشمل الصين بموجب الاتفاق، مضيفا أن البلاد أكملت الاستعدادات لتنفيذ 613 منها، وهو ما يمثل 87 في المائة من جميع الالتزامات.وقال يوي إنه من المتوقع أن تكتمل الاستعدادات للالتزامات الباقية قبل تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وستكون الصين قادرة على الوفاء بالتزاماتها بالكامل عندما يصبح الاتفاق ساري المفعول.كان نشاط التدريب عبر الإنترنت لاتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هو الثاني من نوعه الذي تنظمه وزارة التجارة، كما اجتذب النشاط أكثر من 60 ألف شخص للمشاركة فيه، من بينهم أكثر من 70 في المائة من ممثلي الشركات.وتعد الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم عبر مجموعة واسعة من المؤشرات، ويعيش 2.27 مليار شخص في الدول الأعضاء الخمسة عشر، ويبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي 26 تريليون دولار أمريكي، كما يبلغ إجمالي الصادرات 5.2 تريليون دولار أمريكي.