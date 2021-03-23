أمريكا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين صينيين

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في تغريدة على توتير تابعتها السومرية نيوز، ان "الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على اثنين من مسؤولي جمهورية الصين الشعبية بموجب قانون ماغنيتسكي الدولي بسبب ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سنجان".واضافت: "نقف متحدين مع المملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي في تعزيز مساءلة الذين ينتهكون حقوق الإنسان".