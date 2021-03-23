وزير الصحة البريطاني يعترف بارتكاب بلاده أخطاء بشأن كورونا

وأضاف هانكوك لراديو "بي بي سي"،: "لقد اعترفنا بأن الأمور لم تكن على ما يرام. أحد الأمثلة التي أفكر فيها هو كيف اعتقدنا في البداية أن هذا الفيروس لن ينتقل إذا لم تكن لديك أعراض. كانت هناك عواقب سياسية لهذا الافتراض".وتابع: "لقد غيرنا ذلك"، مضيفا أن" الحكومة كانت تتعلم بالفعل من الأشياء التي لم تسر على ما يرام".وذكر الوزير البريطاني: "سيكون هناك وقت للجميع للتفكير، وسيكون هناك تحقيق لإلقاء نظرة على كل هذا بشكل عام. ولكن الحقيقة الصادقة هي أننا كنا نفعل ذلك طوال الوقت".