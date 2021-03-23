الصحة العالمية تعلن نيتها تطعيم 20% من سكان دولة عربية ضد كورونا

وقالت أكجمال ماغتيموفا، رئيسة بعثة منظمة الصحة العالمية في سوريا، إن هناك طريقين سيتم إرسال اللقاحات بهما جوا إلى سوريا، الأول من دمشق وسيغطي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والأكراد، والثاني عبر الحدود التركية.وأضافت أن شمال غرب البلاد سيتلقى 224 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من الهند خلال أسابيع قليلة، لتغطي 3 بالمائة من السكان.وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص 912 ألف جرعة لباقي أنحاء سوريا، وستصل عبر دمشق، وستوزع بالأساس على عمال الصحة وكبار السن.كما لفتت إلى أن المنظمة ستحتاج تبرعات بقيمة 38 مليون دولار لتطعيم 20 بالمائة من السوريين.