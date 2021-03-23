يشمل 30 دولة.. البنك الدولي يوسع نطاق تمويل اللقاحات

وأشار مالباس خلال مناسبة لمنظمة التجارة العالمية، عبر الإنترنت إلى أن "ذراع القطاع الخاص للبنك، مؤسسة التمويل الدولية، تصدت لملء فراغ تجاري نشأ عن تراجع قطاع بنوك المراسلة، بتقديم نحو عشرة مليارات دولار في تمويل التجارة ورأس المال العامل منذ اندلاع الأزمة".وأضاف قائلا: "نرى أن التجارة ستكون في قلب عملية التعافي أرى أن الوقت قد حان لخفض الرسوم الجمركية والقيود التنظيمية ونحن نعمل مع الدول مباشرة لدعم تلك الجهود".