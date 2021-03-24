مشاجرة بالسكاكين بسب خلافات على "تربية الطيور" في القاهرة

وحققت النيابة في بلاغ تلقاه قسم شرطة الزاوية الحمراء بإصابة شاب يبلغ من العمر 31 عاما، بعد تعدي ثلاثة أشخاص من جيرانه عليه، بسلاح أبيض.وكشفت التحريات أنه نشبت مشاجرة بين المجني عليه ووالد أحد المتهمين بسبب تربية الحمام.وأوضحت التحريات أن المجني عليه شرع في بناء مظلة على الشرفة الخاصة به لتجنب الأضرار التي يتسبب فيها الحمام المملوك للمتهم، فقام المتهم بتهديد المجني عليه بقتله فى حال شروعه بتركيب المظلة.ونشبت مشاجرة بينهما تدخل على إثرها عدد من الجيران لمحاولة تهدئة الوضع، فترصد نجل المتهم صاحب الـ15 عاما للمجني عليه واستعان باثنين آخرين من زملائه وقاموا بتوجيه ضربة مباشرة بـ"مطواة" (سكين) للمجنى عليه، بحسب ما نقلته صحيفة "اليوم السابع".وقالت صحيفة "الأهرام الرسمية إن النيابة قررت حبس شخصين يبلغان من العمر 20 و21 عاما