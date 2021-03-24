انتشار شلل الأطفال في طاجيكستان

وجرى حتى يوم 18 مارس، الإبلاغ عن عن أربع حالات مرضية في طاجيكستان لدى أطفال مصابين بفيروس شلل الأطفال المنتشر في البلاد من النوع الثاني "cVDPV2".واستعرضت منظمة الصحة العالمية في 18 مارس المعلومات المتعلقة بحالات "cVDPV2" المكتشفة في طاجيكستان وصنفت الوضع على أنه حالة طوارئ من المستوى 2.يُذكر أن الحالة المرضية الأولىبـ "cVDPV2"، المصحوبة بظهور الشلل الرخو الحاد، كان جرى الإبلاغ عنها في 22 نوفمبر من العام الماضي في منطقة خاتلون، وكانت مرتبطة بسلالة فيروسية منتشرة حاليا في باكستان.وتأكدت حالة الشلل الثانية في فبراير من هذا العام لطفل ظهرت عليه أعراض الإصابة بالشلل الرخو في منطقة خاتلون، فيما تم التأكد في 8 مارس من حالتين أخريين من شلل الأطفال في مدينة جيسار.علاوة على ذلك ، تم اكتشاف "cVDPV2" أيضا في ثلاث عينات بيئية تم أخذها في موقع المراقبة الذي تم إنشاؤه حديثا في دوشانبي.وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إنها تجري تحقيقا شاملا عن تفشي المرض، بما في ذلك زيارات المستشفيات وتتبع الاتصال ومراجعة البيانات عن تغطية التطعيم من جميع المستويات.وكانت طاجيكستان قد أتمت في فبراير 2021 حملة تحصين مخططة على الصعيد الوطني باستخدام لقاح فيروس شلل الأطفال المعطل، وهي حملة تهدف إلى ضمان حماية جميع الأطفال الذين قد يكون فاتهم التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، من الإصابة بالمرض، واحتمال ظهور الشلل في حال تلامسهم مع الفيروس، فيما لم تعلق وزارة الصحة في طاجيكستان حتى الآن على بيان منظمة الصحة العالمية.