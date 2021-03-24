بعد جنوح سفينة في قناة السويس.. أسعار النفط تصعد بأكثر من 3%

وارتفع "برنت" بنسبة 3.19 بالمئة إلى 62.73 دولار للبرميل، بحلول الساعة 12:33 بتوقيت موسكو، بعدما هوى 5.9 بالمئة إلى 60.50 دولار اليوم السابق.وصعد خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.10 بالمئة إلى 59.55 دولار للبرميل، بعد أن فقد 6.2 بالمئة ولامس مستوى متدنيا عند 57.03 دولار أمس الثلاثاءولامس المؤشران أقل مستوياتهما منذ أوائل فبراير الماضي أمس ونزلا نحو 14 بالمئة عن المستويات المرتفعة، التي بلغاها في وقت سابق من الشهر الجاري.وأدى جنوح سفينة حاويات ضخمة في قناة السويس اليوم إلى توقف الملاحة عبر القناة، التي تعد شريانا دوليا، لكن هيئة قناة السويس أعلنت عن إجراءات عاجلة بعد حادثة السفينة.