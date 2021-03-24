تحذير خطير.. سلالات متحورة ترفع معدل إصابات كورونا بدولة عربية

وقالت ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا "إليزابيث هوف"، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن هناك زيادة في عدد الحالات الإيجابية اليومية، في جميع أنحاء البلاد، مع نفس معدل الوفيات.وأعلنت السلطات الصحية بليبيا، امس الثلاثاء، ارتفاع إصابات كورونا بتسجيل 901 حالة، و51 وفاة خلال 24 ساعة.وشهدت العاصمة طرابلس العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 398 إصابة، و29 حالة وفاة، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا.وإجمالًا، ارتفع عدد المصابين بكورونا في ليبيا منذ بداية الأزمة إلى 153 ألفًا و411 شخصا، بينهم 10 آلاف و427 حالة نشطة، وتوفي 2564.