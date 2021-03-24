تحت مظلة الامم المتحدة زياد خلف يتوج سفيراً للسلام والنوايا الحسنة

منح المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي، الخميس، رئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف الجائزة الدولية للاقتصاد وإدارة المصارف.
وجاء في بيان للمصرف، إن "احتفالا رسميا اقيم بمناسبة التكريم في المكتب التمثيلي لمصرف التنمية الدولي في مدينة دبي اليوم الخميس بحضور وديع الحنظل رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وكبار الشخصيات ورجال الاعمال في أمارة دبي والأمين العام والمدراء التنفيذيين في المركز العربي الأوربي".
وأضاف البيان أن "الجائزة الدولية للاقتصاد وإدارة المصارف ووشاح سفراء السلام والنوايا الحسنة قدمت من المركز العربي الأوربي ومقره مملكة النرويج ويعمل بموجب ميثاق الامم المتحدة، حيث سبق وان منحت هذه الجائزة لملوك ورؤساء ووزراء وشخصيات انسانية بارزة".
وأشار الى أن "هذا التكريم جاء تقديراً لجهود زياد خلف الكبيرة في تحقيق مبدأ العمل الريادي والتعاون المجتمعي في دعم عملية التنمية الأقتصادية بالعراق من خلال تطوير القطاع المصرفي وتبني أحدث الممارسات في العمل المصرفي المعاصر والحرص على المتابعة الشخصية لتقديم أفضل الخدمات التي ترقى بالمعايير الدولية وتعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية والادارة الحكيمة".