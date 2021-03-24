منح جائزة عالمية لشخصية عراقية

منح المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي، الخميس، رئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف الجائزة الدولية للاقتصاد وإدارة المصارف.



وجاء في بيان للمصرف، إن "احتفالا رسميا اقيم بمناسبة التكريم في المكتب التمثيلي لمصرف التنمية الدولي في مدينة دبي اليوم الخميس بحضور وديع الحنظل رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وكبار الشخصيات ورجال الاعمال في أمارة دبي والأمين العام والمدراء التنفيذيين في المركز العربي الأوربي".

وأضاف البيان أن "الجائزة الدولية للاقتصاد وإدارة المصارف ووشاح سفراء السلام والنوايا الحسنة قدمت من المركز العربي الأوربي ومقره مملكة النرويج ويعمل بموجب ميثاق الامم المتحدة، حيث سبق وان منحت هذه الجائزة لملوك ورؤساء ووزراء وشخصيات انسانية بارزة".

وأشار الى أن "هذا التكريم جاء تقديراً لجهود زياد خلف الكبيرة في تحقيق مبدأ العمل الريادي والتعاون المجتمعي في دعم عملية التنمية الأقتصادية بالعراق من خلال تطوير القطاع المصرفي وتبني أحدث الممارسات في العمل المصرفي المعاصر والحرص على المتابعة الشخصية لتقديم أفضل الخدمات التي ترقى بالمعايير الدولية وتعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية والادارة الحكيمة".