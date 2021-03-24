خلال 24 ساعة.. أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا في دول أوروبية

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21267 ليصل العدد العام إلى مستوى 3440862 حالة، بينها 561308 نشطة.ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة 21 مارس 20159 حالة، وفي 22 مارس 13846، وفي 23 مارس 18765.وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 460 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 106339 شخصا.كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 2773215 شخصا بعد رصد 20132 حالة شفاء جديدة.