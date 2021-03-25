بريطانيا تستعد لافتتاح مطار مخصص لطائرات الاجرة والتوصيل الذاتية

وأفاد موقع انتيلجينت ليفينج المتخصص بالشؤون البيئية في 17 مارس الجاري أن المشروع الذي أطلق عليه اسم أير ون وصممته شركة يوربان أير بورت للإنشاءات تمكن من الحصول على منحة كبيرة قدرها 1.4مليون يورو لتحقيق رؤيتها بهدف توفير قاعدة إطلاق وإعادة شحن لجميع مركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية.وقال ريكي ساندو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يوربان أير بورت إن السيارات تحتاج الطرق والقطارات بحاجة إلى سكك حديدية والطائرات تحتاج المطارات، أما المركبات الكهربائية الطائرة فتحتاج إلى موانئ جوية خاصة تساعد على تحسين المواصلات بين المدن وتعزيز الإنتاجية ومساعدة بريطانيا على قيادة اقتصاد عالمي جديد ونظيف.واختارت الشركة موقعا قرب مدينة كوفنتري البريطانية بسبب موقعه المركزي كما أن تاريخ المدينة كمركز لصناعة الطيران وصناعة السيارات قد ساهم أيضا في اختيارها.