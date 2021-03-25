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مسؤول سعودي يهدد خبيرة الامم المتحدة المختصة بقضية خاشقجي

دوليات

2021-03-25 | 01:38
مسؤول سعودي يهدد خبيرة الامم المتحدة المختصة بقضية خاشقجي
2,428 مشاهدة

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يؤكد صحة التصريحات التي أدلت بها خبيرة المنظمة الدولية أجنيس كالامار لصحيفة غارديان، والتي اكدت فيها أنَّ مسؤولاً سعودياً بارزاً وجه لها تهديداً.

وقال المتحدث باسمِ المكتب روبرت كولفيل ان التفاصيل الواردة في صحيفة غارديان البريطانية عن توجيه تهديد الى الخبيرة الاممية دقيقة، و كانت صحيفة غارديان قد كشفت ان مسؤولاً سعودياً هدد كالامار، وهي خبيرة في الأمم المتحدة مختصة بعمليات القتل خارج إطار القضاء، مؤكداً بأن المسؤول السعودي هدد بالاهتمام بأمرها إذا لم يتم تحجيمها فيما يتعلق بتحقيقِها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقادت كالامار تحقيقا للأمم المتحدة في مقتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين في قنصلية المملكة بإسطنبول في أكتوبر تشرين الأول 2018. وأصدرت تقريرا عام 2019 خلص إلى وجود "أدلة ذات مصداقية" على أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وكبار مسؤولي المملكة مسؤولون عن قتل الصحفي الذي كان يكتب بصحيفة واشنطن بوست ويقيم في الولايات المتحدة.
ودعت لاحقا إلى فرض عقوبات على أصول إبن سلمان وأنشطته الدولية.
هذا وينفي بن سلمان ضلوعه في الحادث بأي حال لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية لوقوعه خلال وجوده في السلطة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدرت الشهر الماضي تقريرا للمخابرات أفاد بأن ولي العهد السعودي وافق على عملية لاعتقال خاشقجي أو قتله. وقالت الإدارة إنها ستتخذ نهجا متشددا إزاء سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.

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