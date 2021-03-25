أكثر من 10 آلاف بلاغ عن أعراض جانبية بعد تلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

وأوضحت السلطات في بيان نشرته، أن "العدد التراكمي للبلاغات وصل إلى 10,010 ، منذ بدء حملة التطعيم في يوم 26 شباط الماضي ويمثل هذا 1.36% من إجمالي المتلقين البالغ 735,815 شخصا".واضافت، أن "هناك 9,757 بلاغا أو 97.5% مرتبطة بلقاح "أسترازينيكا"، في حين كان 253 بلاغا أو 2.5% مرتبطا بلقاح "فايزر"، مبينة أن "ذلك يرجع أساسا إلى عدد متلقي لقاح "أسترازينيكا" (673,183 شخصا) أكثر بكثير من عدد متلقي لقاح "فايزر" (62,632 شخصا)".واختتمت إنه "تم تأكيد ما مجموعه 16 حالة وفاة بعد تلقي لقاح كورونا حتى الآن، ومن خلال تحليل أسباب الوفيات، توصلت إلى استنتاج مبدئي يوضح أن 15 حالة وفاة من بين 16 حالة، لا ترتبط بالتطعيم".