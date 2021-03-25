"نوري" .. صاروخ كوري جنوبي في طريقه للإطلاق

وذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن المعهد الكوري لأبحاث الفضاء "KARI" أجرى بنجاح الاختبار الثالث والأخير لأربعة محركات سائلة بوزن 75 طنا، للصاروخ الذي يبلغ وزنه 200 طن والمسمى "نوري"، في مركز "نارو" للفضاء في "كوهونغ"، على بعد 473 كيلومترا جنوب سيئول.وسيختبر الباحثون منصة إطلاق الصاروخ المطورة محليا والمكونة من ثلاث مراحل حتى شهر تموز، وسيتم إكمال تجميع نموذج رحلة الصاروخ قبل الإطلاق المخطط له بحمولة وهمية في أكتوبر.ومن المقرر أن يتم الإطلاق الثاني لـ "نوري"، والذي يهدف إلى حمل قمر صناعي بوزن 1.5 طن، في ايار من العام المقبل.وتسعى كوريا الجنوبية إلى تطوير صاروخ فضائي محلي منذ عام 2010، حيث خصصت ما يقرب من 2 تريليون وون "1.8 مليار دولار أمريكي" وفي حين نجحت البلاد في إطلاق صاروخ "نارو" ذي المرحلتين في عام 2013، فقد تم بناء مرحلته الأولى في روسيا.وقد عانى مشروع "نوري" من نكسات في أثناء التطوير، مثل التغييرات في عملية التجميع في المرحلة الأولى والتأخير في الحصول على قطع الغيار، مما دفع كوريا الجنوبية العام الماضي إلى تأجيل إطلاقه المقرر أصلا في شباط.