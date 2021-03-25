استقالة مسؤول أميركي على خلفية "تطعيمات برج ترامب"

وذكرت صحيفة "بلوك كلوب شيكاغو" الإلكترونية، أن مجلس إدارة مستشفى "لوريتو" قبل استقالة رئيس العمليات، أنوش أحمد، بعد تقرير الصحيفة عن علاقته بالجرعات "غير اللائقة".وقال المجلس إنه يواصل التحقيق في "أي وجميع الانحرافات عن القواعد واللوائح" الخاصة بالتطعيمات.وأكد رئيس مجلس إدارة المستشفى، إدوارد هوغان، في بيان: "أنه سيتم فرض عواقب إضافية على المسؤولين إذا كشفت مراجعتنا عن أي أمر آخر، يشير إلى تعرض عملياتنا للخطر".