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جنوح السفينة العملاقة في قناة السويس .. ناقلات تغير وجهتها وخسائر مالية ضخمة

دوليات

2021-03-26 | 02:16
جنوح السفينة العملاقة في قناة السويس .. ناقلات تغير وجهتها وخسائر مالية ضخمة
1,734 مشاهدة

أعلنت شركة كبلر لتحليل البيانات، اليوم الجمعة، أن سبع ناقلات غاز طبيعي مسال حولت مسارها بعيدا عن قناة السويس بعد تعليق حركة الملاحة فيها، إثر جنوح سفينة حاويات عملاقة منذ يوم الثلاثاء.

وقالت ريبيكا شيا المحللة في كبلر، إن "ثلاث ناقلات جار تحويلها نحو المسار الأطول حول رأس الرجاء الصالح"، مبينة أن "غالبية الناقلات التي حولت مسارها تتجه الآن إلى أماكن أخرى بعدما كانت وجهتها في الأساس هي قناة السويس".

وأضافت أن "4 ناقلات تحمل شحنات من الولايات المتحدة وقطر، فيما لا تحمل البقية أي شحنات".

ولفتت شيا إلى أن "ست سفن للغاز الطبيعي المسال تنتظر الدخول على جانبي القناة مع وجود سفينة أخرى تسمى "جولار تندرا" عالقة في القناة منذ يوم الثلاثاء"، مشيرة إلى أن "ْخطط عبور ما إجماليه 16 سفينة غاز طبيعي مسال لقناة السويس ستتأثر إذا استمر الازدحام حتى نهاية الأسبوع الجاري".
وأكدت المتحدثة أنه "سيكون هناك تأخير كبير في جدول التحميل في راس لفان في بداية أبريل بسبب الازدحام".

هذا واشارت تقارير الى ان بقاء سفينة نقل الحاويات إيفر غيفن الضخمة، عالقة في قناة السويس يعطل بضائع تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليار دولار كل يوم، بحسب بيانات الشحن.
ويعادل هذا 400 مليون دولار من التبادل التجاري في الساعة على طول الممر المائي الذي يعد معبرا حيويا بين الشرق والغرب.

وبحسب بيانات من مجلة لويدز ليست (Lloyd's List)، المختصة بالشحن، تقدر حركة المرور المتجهة غرباً عبر القناة بحوالي 5.1 مليار دولار في اليوم، وحركة المرور المتجهة شرقاً بحوالي 4.5 مليار دولار في اليوم.
ويقول الخبراء إنه على الرغم من الجهود المبذولة لتخليص السفينة، إلا أن الأمر قد يستغرق أسابيع.

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