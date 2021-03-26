الحوثيون يعلنون استهداف ارامكو ومواقع اخرى في السعودية

المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع قال في بيان، ان "القوات نفذت (عملية اليوم الوطني للصمود) باستهداف مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية تابعة "للعدو" السعودي بـ 18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية".واضاف ان القصف استهدف مقرات شركة ارامكو في رأس تنورة ورابغ وينبع وجيزان وقاعدة الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 12 طائرة مسيرة نوع صماد3 و8 صواريخ باليستية نوع ذو الفقار وبدر وسعير".كما اكد سريع، "استهداف مواقع عسكرية أخرى في نجران وعسير بـ 6 طائرات مسيرة نوع قاصف 2K ".