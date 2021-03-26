ثالث دولة في العالم تتخطى عتبة الـ200 ألف وفاة بكورونا

وبحسب بيانات أوردتها وزارة الصحة المكسيكية في تقريرها اليومي، إن "عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 200211 حالة، لغاية يوم امس الخميس".وتخطت المكسيك هذه العتبة الرمزية على الرغم من أن الأسابيع الأخيرة شهدت تراجعا في أعداد الإصابات والوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس بعد الزيادة التي سجلتها في كانون الثاني ودفعت العديد من المستشفيات إلى حافة الانهيار.