الدفاع التركية تعلن تحييد 5 عناصر من حزب العمال شمالي سوريا

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "القوات الخاصة التركية (الكوماندوز ) حيدت 5 "إرهابيين" من حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب، أطلقوا النار تجاه منطقة عملية "نبع السلام" وحاولوا التسلل إليها، بهدف زعزعة أجواء الأمان والاستقرار فيها".يشار الى ان الجيش التركي وقوات موالية له يسيطرون على المنطقة المذكورة منذ تشرين الاول عام 2019 بعد عملية عسكرية ضد الوحدات الكوردية شرقي الفرات أطلقت عليها اسم "نبع السلام".