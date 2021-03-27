"أطباء بلا حدود" تحذر من ارتفاع إصابات كورونا بدولة عربية

وقالت المنظمة في بيان لها إنها "تسجل ارتفاعا حادا في أعداد المصابين بكورونا الذين يعانون من حالات حرجة تستدعي الاستشفاء، وذلك في عدن ومختلف أنحاء اليمن".ولفت رئيس بعثة المنظمة في اليمن رفاييل فيخت إلى أن "الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بكورونا خلال الأسابيع الماضية يعد مثيرا للخوف ويشكل مدعاة قلق كبيرة".ودعا المنظمات الإنسانية إلى "زيادة حجم استجاباتها الطارئة لكورونا بسرعة"، كما حضّ المانحين الدوليين على توفير دعم أكبر.