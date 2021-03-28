وفاة رئيس مدغشقر السابق ديدييه راتسيراكا

من جانبها، ذكرت مجلة JEUNE AFRIQUE، أنه تم إدخال رئيس مدغشقر السابق إلى المستشفى في 22 مارس، بعد تشخيص إصابته بالإنفلونزا. وقال الأطباء إن حالة المريض لا تثير أي قلق. لكن صحته تدهورت فجأة ليلة الأحد. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن سبب رسمي للوفاة.شغل ديدييه راتسيراكا منصب رئيس مدغشقر مرتين: من 1975 إلى 1993 ومن 1997 إلى 2002.