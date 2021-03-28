"4 أمتار".. تطور إيجابي جديد في "أزمة" قناة السويس

وقال ربيع في تصريحات نقلها موقع "سكاي نيوز عربية"، إن الهيئة بالتعاون مع شركة الإنقاذ الهولندية "سميت"، تعمل طوال 24 ساعة خلال عملية إعادة التعويم الجارية، لافتا إلى العمل نصف اليوم بالكراكات والنصف الآخر بالقاطرات، حسب المد والجزر والتيار، وقد أسفرت هذه الجهود عن تحرك السفينة "ببطء شديد".وأوضح أن "السفينة تحركت 4 أمتار من المقدمة باتجاه بورسعيد، و4 أمتار من المؤخرة باتجاه السويس".واعتبر ربيع هذا التحرك الطفيف، تطورا إيجابيا ضمن المساعي المستمرة لتعويم السفينة العملاقة.وعن تفاصيل المحاولة الجديدة التي ستتبعها هيئة قناة السويس، الأحد، قال المسؤول المصري: "سنعمل اليوم بنفس الأسلوب مرة أخرى. نعمل بالكراكات حاليا لإزالة الرمال في منطقة جنوح السفينة، وبحلول الرابعة عصرا سنستغل المد للعمل بالقاطرات لدفع السفينة البنمية".وأشار إلى تواجد 14 قاطرة في قناة السويس بمنطقة جنوح السفينة، تعمل منها نحو 12 طبقا للمساحة في عملية شد السفينة العملاقة، مع تواجد قاطرتين احتياطيتين.وبيّن رئيس قناة السويس، إن الهيئة دفعت اليوم بقاطرتين جديدتين تعملان لأول مرة منذ تدشينهما في ترسانة بورسعيد، وهما القاطرة مصطفى محمود، وعبدالحميد يوسف.وأضاف: "هذا أول عمل للقاطرتين الجديدتين، ونناور بهما لمعرفة قوة الشد الخاصة بهما ونقط التحميل في كل منطقة".وبحسب ربيع، فإن قاطرتين إحداهما ترفع العلم الهولندي والأخرى ترفع العلم الإيطالي، من المنتظر أن تصلا إلى قناة السويس بحلول المساء، للمساهمة في عملية تعويم السفينة.