السيسي يغرد حول انهاء ازمة السفينة الجانحة في قناة السويس

وقال السيسي عبر "تويتر"، "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".كما توجه السيسي في تغريدة اخرى "بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة".