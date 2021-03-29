غوتيريش ينتقد التوزيع غير العادل للقاحات كورونا في العالم

وقال غوتيريش في مقابلة بثتها شبكة سي بي سي (CBC) التلفزيونية الكندية امس الأحد أشعر بقلق بالغ من هذا التوزيع غير العادل للقاحات في العالم.وأضاف نناشد الدول المتقدمة أن تتقاسم (مع الدول الفقيرة) جزءا من اللقاحات التي اشترتها” مؤكدا أن هذه الدول “في حالات عديدة اشترت أكثر مما تحتاج إليه.وأعرب الأمين العام عن أسفه للصعوبات” التي تعترض عمل “كوفاكس” (COVAX) الآلية التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية لإتاحة اللقاحات للدول المنخفضة الدخل، عازيا أسباب هذه الصعوبات إلى “تخزين كميات كبيرة من اللقاحاتوفرض “قيود على الصادرات” وعدم حصول “كوفاكس” على ما يكفي من المال.