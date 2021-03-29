وفاة "ماما سارة".. الجدة الكينية لأوباما

وقالت ابنتها مارسات أونيانغو بحسب وكالة "فرانس برس"، إنها "انتقلت إلى جوار الرب، إذ توفيت هذا الصباح" في مستشفى جاراموجي أوجينغا أودينغا في كيسومو.وأوضح الناطق باسم العائلة موسى إسماعيل أن وفاتها لم تكن بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفحوص التي أجريت لها بيّنت أنها "لم تكن مصابة بكوفيد".وأشار إلى أنها "كانت مريضة لمدة أسبوع، وتدهورت حالتها الأحد، فنقلت إلى المستشفى ووضعت في العناية المركزة، وتوفيت هذا الصباح".وولدت سارة أوباما عام 1922 على ضفاف بحيرة فيكتوريا، ولقبت "ماما سارة"، وهي الزوجة الثالثة لحسين أونيانغو أوباما، جدّ الرئيس الأميركي لأبيه.وكان حسين أونيانغو أوباما يعتبر من الشخصيات المحلية البارزة، وهو عسكري سابق في الجيش البريطاني في بورما، وتوفي عام 1975.