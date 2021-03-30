ترمب وزوجته يطلقان موقعاً رسمياً للرئيس الأميركي الـ45

وأعلن بيان مقتضب من مكتب الرئيس السابق مساء الاثنين إطلاق "الموقع الرسمي لرئيس الولايات المتحدة الخامس والأربعين"، مبيناً أن "الزوجين الأولين السابقين "يعتزان باستمرار الروح الدائمة للشعب الأميركي" ويتطلعان إلى الأمام وإلى "البقاء على اتصال".ويعتبر الموقع 45office.com صغير نسبيًا ويحتوي على صفحة تلخص وقت ترمب في البيت الأبيض بالإضافة إلى صفحة أخرى حيث يمكن للداعمين إرسال تعليقات إلى الرئيس السابق أو طلب تحية شخصية وغيره من الخدمات التشريفية.وتقول الرسالة على الصفحة الرئيسة "من خلال هذا المنصب، سيظل الرئيس ترمب نصيرًا دؤوبًا للرجال والنساء الكادحين في بلدنا العظيم - ومن أجل حقهم في العيش بأمان وكرامة وازدهار وسلام".وتأتي جهود الرئيس السابق للبقاء في أعين الجمهور بعد إبعاده عن "تويتر" و "فيسبوك" في الأيام التي أعقبت حصار 6 يناير لمبنى الكابيتول. وأشارت الشركات إلى ضرورة منع التحريض على مزيد من العنف.وأسس ترمب مكتبه الرسمي بعد الرئاسة في فلوريدا في وقت سابق من هذا العام، لكنه التزم الصمت إلى حد كبير بشأن الخطط المستقبلية وسط تكهنات متصاعدة بأنه قد يترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى في عام 2024.