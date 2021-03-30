اكتشاف طفرة جديدة من كورونا في "إسرائيل"

وذكر مسؤول صحي إسرائيلي في وقت سابق، أن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة حصلوا على جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا.وبدأ توزيع لقاح "فايزر" في إسرائيل في ديسمبر، واتسع نطاق المؤهلين للحصول عليه ليشمل جميع المواطنين فوق 16 عاما.ويعتبر من يحصلون عليه "في حالة حماية كاملة، بعد مرور أسبوع على تلقي الجرعة الثانية.وكان التلفزيون الرسمي في جمهورية التشيك قد أكد الأحد الماضي، التعرف على طفرة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، تختلف عن البريطانية والجنوب إفريقية.