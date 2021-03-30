"تغريدة غامضة" من الجيش الأميركي.. وحديث عن رسالة مشفرة

ومساء الأحد، نشر حساب الجيش الأميركي تغريدة عبارة عن حروف وعلامات مبعثرة بدون أي معنى "؛ l ؛ ؛ gmlxzssaw".وتمت إعادة نشر التغريدة الغريبة آلاف المرات قبل حذفها، ثم اعتذرت القيادة الاستراتيجية عن هذه التغريدة وطلبت تجاهلها.وأثارت التغريدة، التي اعتبرها البعض رسالة مشفرة، الكثير من الاستغراب والمخاوف، حيث قال معلقون: "هل تريد القيادة الاستراتيجية إخبارنا بشيء ما؟ وذكر آخر: "هل يتعلق الأمر بالأمن القومي".