البنتاغون يوضح سبب إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، إن "العمليات في البحر الأسود وفي جميع أنحاء منطقة اختصاص القيادة الأوروبية روتينية، ولن أتحدث عن عمليات افتراضية أو مستقبلية.. هذا تطور طبيعي للأحداث بالنسبة للجيش الأمريكي، ونحن، بالطبع، ننسق عملية الدخول".وأضاف: "لا أنوي تأكيد تقارير وسائل الإعلام التركية، فنحن نقوم بانتظام بعمليات في البحر الأسود، ولا جديد هنا"، مؤكدا أن "الجيش الأمريكي سيبحر ويطير ويتحرك على الأرض حيث مسموح به".