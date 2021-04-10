الطاقة الذرية تشخص انتهاكاً إيرانياً جديداً للاتفاقية النووية

يأتي ذلك في نفس اليوم الذي التقت فيه القوى العالمية لإحياء الاتفاق مما سيزيد على الأرجح من التوتر مع الحكومات الغربية.ويتعلق الانتهاك بما يُحسب رسميا ضمن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.وبعد إعلان الاتفاق النووي في 2015 حددت الدول الموقعة عليه ما يمكن تصنيفه بأنه زيادة في المخزون واستثنت مواد مثل ألواح الوقود الخردة المحملة بيورانيوم مخصب إلى درجة قرب 20 بالمئة وتوصف بأنها "مهدرة".