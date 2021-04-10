تقرير يرصد تسارعاً في وباء كورونا بمناطق عدة حول العالم

وبحسب تقرير للجزيرة نت، فقد تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل لأول مرة 4000 حالة وفاة أمس، مما رفع الإجمالي إلى نحو 340 ألفا، كما تم إحصاء أكثر من 93 ألف إصابة جديدة بالفيروس.وتلقى 3% فقط من بين 210 ملايين برازيلي جرعتين من لقاح مضاد لكورونا، وتواجه المستشفيات في معظم الولايات ضغطا شديدا مع بلوغ نسبة إشغال الأسرّة في غرف العناية المركزة 90%.وأحصت الهند اليوم عددا قياسيا من الإصابات بواقع 134 ألف إصابة جديدة ونحو 800 وفاة إضافية، ويأتي هذا التطور في حين فرضت السلطات قيودا مشددة شملت حظر التجول على مناطق بينها العاصمة نيودلهي وولاية ماهاراشترا الأكثر تضررا من الموجة الثانية من الفيروس.بدورها، فرضت إيران اليوم عزلا عاما لمدة 10 أيام في معظم أنحاء البلاد للحد من انتشار موجة رابعة من وباء كورونا، وفقا لوسائل إعلام محلية.ويأتي هذا التطور بعد تسجيل ارتفاعات قياسية في الإصابات بفيروس كورونا، وأمس أحصت السلطات ما يقرب من 23 ألف إصابة، في حصيلة هي الأعلى منذ بدء تفشي الوباء قبل أكثر من عام.كما سجلت تركيا الأيام الماضية أعدادا مرتفعة من الإصابات تجاوزت 50 ألف إصابة يوميا.وفي أوروبا أيضا، أحصت ألمانيا اليوم أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بالفيروس و246 حالة وفاة، ويأتي ذلك في وقت تشهد دول أخرى في القارة الأوروبية انتشارا مقلقا للوباء.وفي كندا، وصف رئيس الوزراء جاستن ترودو انتشار الموجة الثالثة من الوباء في بلاده بالمقلق، داعيا إلى إجراءات أكثر صرامة.وفي الوقت الذي قالت الصين إنها لم تسجل أمس أي إصابات محلية، ذكر مسؤول بلجنة الصحة الوطنية اليوم أن بلاده ستنتج على الأرجح 3 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول نهاية العام الجاري.وفي آسيا أيضا، أحصت كوريا الجنوبية لليوم الثالث أكثر من 600 إصابة جديدة بالفيروس، وسط مخاوف من موجة رابعة من الوباء.