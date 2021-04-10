بعد 48 ساعة من إعلانه.. دولة عربية تعدّل وقت حظر التجول

وقال هشام المشيشي للصحفيين: "حظر التجول سيكون من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا بدل قرار سابق من السابعة مساء للخامسة صباحا.كما تراجعت الحكومة التونسية عن قرار إغلاق الأسواق الأسبوعية، حسبما أعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان.وكان قرار الحكومة التونسية القاضي بتضييق الإجراءات الصحية لمكافحة كورونا وفرض حظر تجول، قد أثار غضبا شعبيا عاما في البلاد، خاصة بسبب تزامن هذه الإجراءات مع بدء شهر رمضان الذي يمثل مناسبة للانتعاش الاقتصادي لدى العديد من العائلات والتجار.