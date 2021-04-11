دولة آسيوية تسجل عدد إصابات غير مسبوق بكورونا

وأكدت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد رصد 152879 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 145384 إصابة في اليوم السابق.في غضون ذلك، لا يزال مؤشر الوفيات الجديدة الناجمة عن مرض "كوفيد-19" في الهند عند أعلى مستوى له منذ أكثر من خمسة أشهر، برصد 839 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 794 وفاة أمس).وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في الهند منذ بداية الجائحة 13 مليونا و358805 إصابات مؤكدة (أي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل)، منها 169275 حالة وفاة ومليون و108087 حالة نشطة.