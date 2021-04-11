إيران: انقطاع الكهرباء بمنشأة نطنز إرهاب نووي

ونقل التلفزيون الإيراني الحكومي عن مدير برنامج إيران النووي المدني وصفه انقطاع الكهرباء عن منشأة نطنز النووية، وسط البلاد، بأنه "إرهاب نووي".وأفاد بيان رسمي ايراني أن مصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لعمل "إرهابي"، وذلك بعدما اعلنت السلطات في وقت سابق الاحد أن المنشأة شهدت "انقطاعا في التيار الكهربائي" لم يعرف سببه.وقال رئيس الوكالة الايرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن "إيران، إذ تندد بهذا العمل الذي لا طائل منه، تشدد على ضرورة أن يواجه المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الإرهاب ضد الأنشطة النووية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وكانت وكالة رويترز نقلت عن قناة "برس تي في"، في وقت سابق الأحد أن مشكلة في الطاقة الكهربائية وقعت في حادث بمنشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، الواقعة تحت الأرض.