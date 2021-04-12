كمالوندي يكشف تفاصيل حادثة سقوطه واصابته خلال وجوده بمفاعل نطنز

وقال كمالوندي، خلال تصريح بعد اجرائه عملية جراحية، انه "خلال وجودي في مفاعل نطنز للاطلاع على آثار الحادثة هناك لتفقد الاضرار الجزئية في احدى البنايات من بينها سقوط سقف معلق، مستدركا ان "السقف الكاذب سقط فوق ممر قيد الإنشاء بعمق 7 أمتار وبمجرد أن وضعت رجلي عليه سقطت".وتابع "سقطت مع بعض معدات من الألمنيوم التي كانت تغطي الحفرة تحت السقف المعلق الذي سقط عليها على رجلي، ولو لم أكن أرتدي الخوذة وأصبت بجروح جسيمة في الرأس وتعرضت لكسور في كلتا القدمين وجرح سطحي في الرأس"، مشيرا الى ان "الأطباء اخرجوا أسياخ حديد من رجله دخلت في العضلات بمقدار 6 سم ".وختم بالقول انه "يمكنه متابعة عمله كمتحدث باسم المنظمة".وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد أفادت في وقت سابق بإصابة المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بعد سقوطه من ارتفاع 7 أمتار في مفاعل نطنز، وأصيب كمالوندي بكسور في رأسه وقدمه، وتم على الفور نقله إلى أحد مستشفيات مدينة كاشان حيث يخضع للعلاج.