وصفت بـ"الأشد".. تحذير أوروبي من موجة كورونا الثالثة

وقالت ميركل اليوم الاثنين خلال افتتاح معرض هانوفر الصناعي المنعقد رقميا هذا العام: "علينا أن نؤكد أن هذه الموجة الثالثة ربما تكون الأشد بالنسبة لنا".وأضافت أن عدد الإصابات مرتفع للغاية حاليا، ويتزايد شغل وحدات العناية المركزة في المستشفيات مجددا، مؤكدة أن "التطعيم أهم سلاح لدينا" لكسر هذه الموجة.وأفادت بأن الاختبارات تساعد في بناء جسر حتى تصبح حملة التطعيم فعالة.