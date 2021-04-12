واشنطن: لم نشارك في الهجوم على موقع النووي الإيراني

وأضاف أنه ليس لديه تعليق بخصوص التكهنات عن سبب الواقعة.وأكد البيت الأبيض في السياق أن واشنطن تركز على المناقشات الدبلوماسية هذا الأسبوع حول الاتفاق النووي الإيراني.وأفادت إيران يوم الأحد بحدوث خلل في شبكة توزيع الكهرباء في موقع نطنز النووي، فيما وصف علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هذا الحادث بأنه "إرهاب نووي".من جهتها نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر لها أن الحادث جاء نتيجة لانفجار نظمه الجانب الإسرائيلي، ومن ثم اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل مباشرة بالوقوف وراء الحادث.ويوم الاثنين أفاد صالحي بأن "تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف وهو مستمر بقوة"، وسط خطط طهران لزيادة القدرات الإنتاجية للمنشأة بمقدار 50%.