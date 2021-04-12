بواقع ستة أجهزة.. نوكيا تعلن أكبر عملية إطلاق لهواتفها

اعلنت شركة الشركة المنتجة لهواتف نوكيا وملحقاتها، عن أكبر عملية إطلاق حتى تاريخ اليوم تتضمن ستة هواتف ذكية جديدة - Nokia X20، Nokia X10، Nokia G20، Nokia G10، Nokia C20 و Nokia C10 - والتي تندرج ضمن ثلاثة خطوط متميزة.



وقال فلوريان سيش، المدير التنفيذي لشركة HMD Global: "نشهد اليوم محطةً تاريخيةً تفوق في أهميتها إطلاق منتجٍ عادي. لقد كانت الشهور الاثني عشر المنصرمة حافلةً بالتحديات دون أدنى شك، إلا أنها منحتنا لحظةً للتوقف والتفكير والاستعداد للخطوة الكبيرة التالية في رحلتنا للبدء"، مشيراً الى أنه "شركةٍ فنلندية، يقوم نهجنا في التكنولوجيا والعمل التجاري على مراعاة الجانب البشري وينعكس ذلك على هذا النطاق الجديد من الهواتف الذكية".

وأعرب سيش عن رغبته أن "يحب الناس هواتفهم. ويعزز إطلاق شركة إتش إم دي موبايل - وهو إنجازٌ مميز في رحلتنا لنكون مزوداً شاملاً لكل ما يتعلق بالهواتف المتحركة - ذلك، وهذه البداية فحسب"، مشدداً بالقول "نريدك أن تثق بأننا نضع الأمان في محور اهتمامنا في كل ما نقوم به - فهواتف نوكيا تأتي مع تحديثاتٍ برمجية وأمنية لتوفر راحة بالٍ إضافية. كما نريد أن يحتفظ الناس بهواتفهم لفتراتٍ أطول، بفضل متانتنا الشهيرة".

بدوره، قال ستيفن تايلور، مدير التسويق في HMD GLOBAL: "بالنسبة لفريقنا، يتمثل الابتكار في التفكير في إتاحة تجارب ذات قيمٍ عالية أمام أولئك الذي لم يسبق لهم الوصول إليها. حيث يعتمد ملايين الأشخاص على جهاز نوكيا لتلبية احتياجاتهم اليومية، من وظائف الاتصال الأساسية، إلى تسديد الأموال والإبداع"، مضيفاً "نحن نهتم بالأشخاص الذين يثقون بهواتفهم. ولهذا السبب نوفر مزايا الأمان الرائدة عبر مختلف أجهزة فئات X و G و C الجديدة - فالجميع يستحق أن يشعر بالأمان. كما أننا نهتم بالأشخاص الذين يحتفظون بهواتفهم لفتراتٍ أطول".

وتابع "صُمِّمت هذه المنتجات لتدوم من الداخل الخارج، بفضل خطة الترقية الموعودة والمتانة الفائقة. ونرغب أن يستمر الناس في حب هواتفهم. إذا تسمح فئة X لنا أن نوفر المزايا التي تتمتع بها شراكتنا رفيعة المستوى مع Qualcomm و ZEISS Optics. بينما يتمحور كل ما في الفئة G على إيجاد التوازن المثالي بين المواصفات وتقديم أسعارٍ في المتناول. أما الفئة C، فتقوم على تقديم تكنولوجيا ذات قيمة فائقة إلى سوق الهواتف الذكية".