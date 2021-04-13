موسكو تطالب واشنطن بالابتعاد عن روسيا والقرم وتحذرها من خطر!

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف للصحفيين: "يجب أن تفهم (الولايات المتحدة) أن خطر وقوع الحوادث مرتفع، وقد شهدنا العام الجاري شيئا مماثلا في منطقة بحرية أخرى تماما".واضاف: "نحذر الولايات المتحدة من أنه من الأفضل بالنسبة لها أن تبتعد عن القرم وساحلنا في البحر الأسود، وهذا سيكون أفضل بالنسبة لها".ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء سابقا عن مصدر بوزارة الخارجية التركية أن واشنطن أبلغت أنقرة بمرور سفينتيها العسكريتين بالبوسفور إلى البحر الأسود حيث ستتواجدان ابتداء من 14-15 أبريل الجاري وبحلول 4-5 مايو القادم.من جانبه قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن عمليات السفن العسكرية الأمريكية في البحر الأسود تحمل "طابعا روتينيا"، مشيرا إلى أن "السلطات الأمريكية تنسق أعمالها هذه مع السلطات التركية وفق اتفاقية مونترو".