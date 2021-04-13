هل يحق لمرضى كورونا الصيام خلال الشهر الفضيل؟

أسئلة كثيرة تدور في بال الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، أكثرها شيوعا عما اذا كان على مرضى كورونا الصوم طيلة الشهر الفضيل أم لا. وفي هذا السياق، حذر بعض الاطباء من الصوم حتى التعافي تماما من فيروس كورونا.





وأشار محمد إسماعيل إلى أن ذلك يعود "لاحتياج المصاب بفيروس كورونا لكميات كبيرة من المياه والسوائل والأطعمة على فترات متقاربة، وأيضا لاحتياجه الأدوية الداعمة".



ولفت استشاري الأمراض الباطنية إلى أن "حرمان المصاب من المياه والأطعمة والأدوية الداعمة لمدة تقارب 15 ساعة يكون له آثار جانبية منها على سبيل المثال لا الحصر: أفاد استشاري الطب الباطني المصري، محمد إسماعيل، بأنه "ممنوع على مصابي فيروس كورونا الصيام نهائيا، حتى التعافي التام للمصاب"، بحسب ما ذكر موقع "صدى البلد" الالكتروني.وأشار محمد إسماعيل إلى أن ذلك يعود "لاحتياج المصاب بفيروس كورونا لكميات كبيرة من المياه والسوائل والأطعمة على فترات متقاربة، وأيضا لاحتياجه الأدوية الداعمة".ولفت استشاري الأمراض الباطنية إلى أن "حرمان المصاب من المياه والأطعمة والأدوية الداعمة لمدة تقارب 15 ساعة يكون له آثار جانبية منها على سبيل المثال لا الحصر:

- الشعور بالهزل والإعياء الشديدين والدوار والصداع.

- انخفاض حاد بضغط الدم وسكر الدم .

بالاضافة الى اعراض جانبية اخرى تؤدي الى تدهور الحالة الصحية للمريض.

الى ذلك، نشر موقع "بوابة الاهرام" تحذير من أحد الاطباء الاختصاصيين في الامراض الصدرية، يفيد خلاله بأن على مرضى كورونا الصوم بعد التعافي كليا من المرض.

وحذر الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، مرضى فيروس كورونا من الصيام في شهر رمضان، وذلك حتى التعافي التام، مشيرا إلى أن المصابين بكورونا وبعض الأمراض الأخرى التي سيكون هناك خطر على صحة المرضى في حال الصيام، لديهم رخصة شرعية بالإفطار لأن جسم مريض كورونا بالتحديد يحتاج إلى مزيد من السوائل والتغذية الجيدة.

وشدد أستاذ الأمراض الصدرية، على ضرورة التركيز على الأغذية التي ترفع المناعة خلال وجبتي الإفطار والسحور للصائمين، من خلال تناول البروتينات قليلة الدسم والتقليل من تناول السكريات، ناصحا في الوقت ذاته بالإكثار من السلطة الخضراء والسوائل من المياه والعصائر الطبيعية.





