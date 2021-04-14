مصر.. ارتفاع عدد ضحايا حادث حافلة أسيوط إلى 20 قتيلا

والحافلة المنكوبة كانت قادمة من القاهرة باتجاه الجنوب وعلى متنها 22 راكبا بالإضافة إلى السائق.وتم الدفع بـ11 سيارة إسعاف من محافظة سوهاج و20 سيارة إسعاف من محافظة أسيوط لنقل المصابين والمتوفين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من السيطرة على النيران المشتعلة بالحافلة وإخمادها. هذا وقد اشارت التقارير الى ان حالة المصابين خطرة .