فرضيتان جديدتان حول منشأ كورونا

ولفتت المخابرات الأمريكية إلى فرضيتين الأولى أن الفيروس ظهر من اتصال بشري بحيوانات مصابة، أو نتيجة حادث مخبري.وفي وقت سابق، ذكرت السلطات الأمريكية أنها تدرس فرضيات تؤكد ظهور فيروس كورونا المستجد في مختبر بمدينة ووهان الصينية، وتنوي إثبات صحتها.من جانبها، أكدت السلطات الصينية مرات عديدة، أنها تلتزم منذ البداية بموقف منفتح ومسؤول بخصوص نشر البيانات حول وباء فيروس كورونا.