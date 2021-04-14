أكثر من 25 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في إيران

وقالت الوزارة في بيان اصدرته اليوم الاربعاء، انه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 25582 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 2 مليون و143 الفا و 794 شخصا من ضمنهم 4 الاف و539 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة".واضافت أن "عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليونا و739 الفا وشخصين فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 304 وفيات جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 65 الفا و359 شخصا".واوضحت الوزارة بانه "تم لحد الان اجراء 13 مليونا و964 الفا و570 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض"، مضيفة أن "عدد المدن الحمراء في البلاد يبلغ الان 295 والبرتقالية 99 والصفراء 45 والزرقاء 9 مدن فقط".